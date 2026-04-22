Москва22 апрВести.С 1 мая Россия приостанавливает поставки казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба". Об этом ИС "Вести" заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
По его словам, это связано с техническими возможностями на сегодняшний день.
С 1 мая действительно объемы поставок казахстанской нефти с направления по "Дружбе", которые ранее шли в Германию (ФРГ), будут направляться в другие логистические направления, свободныесказал вице-премьер РФ
Ранее Александр Новак заявил, что уровень добычи нефти в России будет на уровне 515 млн тонн в 2026 году.