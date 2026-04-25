В Германии призвали Мерца договориться с Путиным о поставках нефти Политик Шульце: Мерц должен обсудить с Путиным возобновление поставок нефти

Москва25 апр Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц должен по своей инициативе связаться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить с ним возможность возобновления поставок казахстанской нефти по трубопроводу "Дружба". Таким мнением поделился сопредседатель отделения немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) в Саксонии-Анхальт Томас Шульце. Об этом сообщает издание Ostdeutsche Allgemeine.

Он отметил, что ФРГ нужна недорогая нефть из-за роста цен на энергоресурсы на фоне эскалации ближневосточного кризиса.

Мерц должен позвонить Путину подчеркнул политик

По его мнению, Берлину необходимо подписать с Москвой новый долгосрочный договор о поставках нефти.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что с 1 мая Россия приостанавливает поставки казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба". Он подчеркнул, что решение связано с техническими возможностями.

Между тем портал Origo написал, что остановка поставок может негативно отразиться на немецкой экономике.