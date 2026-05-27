Москва27 мая Вести.Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс обратился к немецкому канцлеру Фридриху Мерцу с призывом немедленно начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о мире в Европе.

Свое обращение к канцлеру Сакс изложил в открытом письме, опубликованном газетой Berliner Zeitung.

Пожалуйста, начните диалог с президентом Путиным​​​. Пожалуйста, направьте своего министра иностранных дел в Москву или пригласите министра иностранных дел России в Берлин. Пожалуйста, восстановите каналы ОБСЕ, которые Германия свела на нет. Пожалуйста, призовите Киев прекратить удары по гражданским объектам написал Джеффри Сакс

Профессор напомнил, что в своем письме Мерцу полгода назад призывал Берлин искать дипломатические пути в отношениях с Москвой, а не нормализовать войну.

Спустя шесть месяцев ситуация в Европе драматически ухудшилась. Европа и Россия скатываются к открытой войне. В этой ситуации на вас, господин федеральный канцлер, лежит уникальная ответственность... Будете ли вы бороться за мир? заявил Сакс

Экономист отметил, что ни один другой европейский лидер — ни в Париже, ни в Варшаве, ни в Риме — не обладает весом Германии и той властью, которой наделен канцлер ФРГ, чтобы предотвратить эту катастрофу. Сакс подчеркнул, что Мерц фактически отказался от дипломатических усилий, назвав это беспрецедентным на фоне того, что на кону стоит будущее Европы.

Попытались ли вы за время своего пребывания на посту федерального канцлера провести хотя бы один содержательный диалог с президентом Путиным? Пытался ли ваш министр иностранных дел когда-либо вести содержательный диалог с министром иностранных дел Сергеем Лавровым? Настоящие переговоры, подобные тем, что положили конец холодной войне? Насколько свидетельствуют официальные открытые источники, нет. Ни единого раза написал профессор

Он подчеркнул, что сейчас дипломатические усилия актуальны как никогда, поскольку последние несколько дней ознаменовались опасной эскалацией конфликта.