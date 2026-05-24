Москва24 маяВести.Западная воинственная риторика окончательно преодолела рамки разумного, поставив европейский континент на грань масштабного конфликта.
Такое мнение в эфире YouTube-канала норвежского профессора Глена Диесена высказал экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
Ученый констатировал, что воинственные настроения и заявления на Западе вышли из-под контроля. При этом он добавил, что некоторые здравомыслящие представители европейского истеблишмента начали осознавать чрезвычайную опасность текущего момента.
По словам Сакса, ситуация приблизилась к черте, за которой потеря самообладания европейских элит грозит дестабилизацией с разрушительными последствиями для всей Европы.
Специалист подчеркнул, что наблюдаемый кризис наглядно демонстрирует крах прежнего внешнеполитического курса, ориентированного на игнорирование России.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил за возобновление прямого диалога между Евросоюзом и Россией ради скорейшего завершения украинского кризиса и сохранения стабильности на континенте.