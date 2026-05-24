Экс-дипломат Крук: Европа разжигает войну с РФ, не имея на то ресурсов и армии

Москва24 мая Вести.Бывший советник по безопасности специального посланника ЕС на Ближнем Востоке Алистер Крук заявил, что несоответствие воинственной риторики Европы реальным возможностям очевидно.

Об этом заявил экс-дипломат Алистер Крук рассказал в интервью YouTube-каналу Дэниела Дэвиса.

Он утверждает, что провокационные инциденты, связанные с выпадами стран Балтии в адрес России, являются частью масштабной стратегии Запада по переводу текущего противостояния в фазу открытого вооруженного конфликта.

Эксперт выразил мнение, что риск начала войны с Российской Федерацией остается крайне высоким. Крук указал на то, что у Европы на сегодняшний день нет ни финансовых ресурсов для обеспечения масштабных боевых действий, ни достаточного количества подготовленных войск. Бывший дипломат пояснил, что целью подобных агрессивных заявлений является попытка спровоцировать Москву на ответные меры против государств Североатлантического альянса, используя при этом Украину и прибалтийские республики в качестве инструментов давления.

По мнению аналитика, за этими провокациями стоит стремление втянуть НАТО в прямое столкновение с Россией, чтобы принудительно изменить геополитический курс Соединенных Штатов. Крук отметил, что нынешняя позиция Вашингтона поставила европейские страны в исключительно уязвимое положение.

Ранее военкор ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный заявлял, что в Европе не хотят слышать того, что Россия не ищет с ней войны.