"Они уже пытались": политолог о замысле Запада против России после Украины Эксперт Крайнер: Запад еще надеется сделать Прибалтику вторым фронтом против РФ

Москва2 июн Вести.Страны Запада по-прежнему рассматривают Прибалтику как потенциальную арену противостояния с Россией, хотя ранее неудачно пытались открыть там "второй фронт", заявил политолог Алекс Крайнер.

Соответствующим мнением эксперт поделился в эфире подкаста норвежского политолога Гленна Диесена на видеохостинге YouTube.

Балтийский регион активно готовят к роли следующего фронта в конфликте против России. Это не просто локальное противостояние между Россией и Украиной, а масштабная стратегия, разработанная Западом … Примечательно, что сразу после начала (украинского – прим. ред.) конфликта были введены заранее подготовленные санкции — самый масштабный пакет в истории … Но сейчас Запад проигрывает, и у него нет возможности изменить ситуацию считает Крайнер

Эксперт напомнил, что ранее у Запада была неудачная попытка организовать очередной очаг напряженности на границах с Россией.

Они пытались сделать Балтийский регион вторым фронтом, но эти планы рухнули после прихода (президента США – прим. ред.) Дональда Трампа в Белый дом отметил политолог

В конце мая министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что входящие в НАТО страны Прибалтики обладают достаточными возможностями для уничтожения российских баз ПВО в Калининградской области.

Комментируя ситуацию, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что подобные высказывания не заслуживают внимания.