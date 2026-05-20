Москва20 мая Вести.Агрессивным заявлениям стран Прибалтики, в частности Литвы, нужно уделять меньше внимания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров Павлу Зарубину для информационной службы "Вести".

Так министр иностранных дел ответил на вопрос Зарубина, не слишком ли много позволяет себе глава МИД Литвы Кестутис Будрис с заявлениями про Калининград.

Кто это? Мы, по-моему, ему уже ответили. Вы знаете, это надо как-то оставлять за рамками внимания и поменьше уделять и придавать значения сказал Лавров

Будрис заявил, что у Североатлантического альянса есть все необходимые средства, чтобы нанести удар по Калининграду. По его словам, НАТО должна показать свою готовность это сделать в случае конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания Литвы о возможности атаки Калининграда находятся на грани безумия.