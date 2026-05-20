Песков: страны Прибалтики маниакально антироссийские, это их не красит

Москва20 мая Вести.Прибалтийские страны маниакально антироссийские, это их не красит и не дает возможности думать о будущем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Песков заметил, что армии стран Балтии сравнительно малы, и в случае конфликта НАТО вряд ли вступится за них.

К сожалению, прибалтийские страны действительно маниакально антироссийские. Это антироссийское застилает им глаза, не дает возможности думать о будущем, не дает возможности делать то, что в интересах этих стран. Ну, собственно, это их не красит сказал пресс-секретарь главы российского государства

Ранее министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО атаковать Калининградскую область, заявив, что у блока есть необходимые для этого средства.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев выразил надежду, что подобные угрозы являются показателем глупости Будриса, а не отражают позицию альянса. Он также отметил, что РФ может потребовать от НАТО реакции на провокационные заявления литовского министра.