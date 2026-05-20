Москва20 мая Вести.Политики в Литве настолько оголтелые, что не способны на продуманные, изощренные действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис обратился с призывом к НАТО показать россиянам, что можно "преодолеть их маленькую крепость, которую они создали в Калининграде".

В ответ на просьбу прокомментировать слова литовского министра, Песков заявил, что это заявление "на грани безумия".