Москва20 маяВести.Политики в Литве настолько оголтелые, что не способны на продуманные, изощренные действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис обратился с призывом к НАТО показать россиянам, что можно "преодолеть их маленькую крепость, которую они создали в Калининграде".
В ответ на просьбу прокомментировать слова литовского министра, Песков заявил, что это заявление "на грани безумия".
Я не думаю, что к этому нужно серьезно относиться. Это скорее свидетельствует о том, какие там оголтелые политики. То есть политики настолько оголтелые, вряд ли способны на какие-то продуманные, изощренные действия. Это хорошоподчеркнул пресс-секретарь президента РФ