Песков: если не обуздать Киев должным образом, он никого не будет щадить

Москва14 мая Вести.Преступный киевский режим никого не станет щадить и будет использовать в своих "нечистоплотных интересах", если не обуздать его должным образом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире одного из федеральных каналов.

Никого не будет щадить киевский режим, если его не обуздать соответствующим образом, никого не будет беречь и будет всех использовать в своих интересах, весьма и весьма нечистоплотных сказал он

Так официальный представитель Кремля прокомментировал отставку премьер-министра Латвии Эвики Силини и главы Минобороны страны Андриса Спрудса. По одной из версий, этому могли поспособствовать хамские действия Украины, включая использование территории республики для атак на российские объекты.

Песков отметил, что действия Киева могут повлечь за собой и другие кадровые перестановки среди европейских властей. Быть к этому готовыми, подчеркнул он, следует, как минимум, странам Прибалтики.