Москва26 апр Вести.Нынешним политикам в Европе придется уступить место новым политическим силам. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что в истории уже были случаи, когда к власти приходили реваншисты, требующие отомстить за годы унижения страны и создать новую сильную армию.

Очевидно, что им [нынешним политикам] придется уступить свое место другим политическим силам. А вот какие это будут политические силы? Германия – крупнейшая европейская держава с мощнейшей экономикой и очень дисциплинированным обществом. В какую сторону это все пойдет, я бы не взялся говорить сейчас сказал Песков

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил удивление публикацией газеты Financial Times (FT) о росте военной мощи Германии.