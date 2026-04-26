Москва26 апрВести.Европейским политикам вряд ли удастся списать все внутренние проблемы на Россию. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что так как Россия является большой и сильной страной, она представляется "образцовым внешним врагом" с точки зрения пропаганды.
Приведет ли это к чему-то хорошему? Удастся ли им все списать на нас? Вряд ли, конечносказал Песков
Ранее депутат Бундестага XIX созыва, председатель Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт заявил, что разрушение экономики ФРГ пытаются оправдать необходимостью защиты от РФ.