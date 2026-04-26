Песков: вряд ли властям в Европе удастся списать свои внутренние проблемы на РФ

Песков: вряд ли властям в Европе удастся списать свои внутренние проблемы на РФ Песков: вряд ли властям в Европе удастся списать свои внутренние проблемы на РФ

Москва26 апр Вести.Европейским политикам вряд ли удастся списать все внутренние проблемы на Россию. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что так как Россия является большой и сильной страной, она представляется "образцовым внешним врагом" с точки зрения пропаганды.

Приведет ли это к чему-то хорошему? Удастся ли им все списать на нас? Вряд ли, конечно сказал Песков

Ранее депутат Бундестага XIX созыва, председатель Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт заявил, что разрушение экономики ФРГ пытаются оправдать необходимостью защиты от РФ.