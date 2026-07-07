Песков заявил, что Россия не является источником угрозы для стран Европы Песков: РФ не является источником угрозы для Европы

Москва7 июл Вести.Россия не является источником угрозы для Европы и призывает европейские страны возобновить диалог с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

Так Песков ответил на вопрос о том, какое ключевое послание он хотел бы адресовать европейской аудитории.

Первое: Россия не является источником угрозы для Европы​​​. Второе: вы должны прислушиваться к обеспокоенностям России. Третье: если вы игнорируете обеспокоенности России, у вас будут проблемы. Четвертое: постарайтесь как можно скорее возобновить диалог с русскими сказал пресс-секретарь российского президента

Также Песков отметил, что Европа осознает, что больше не может рассчитывать на гарантии безопасности со стороны США. По это этой причине, как заметил официальный представитель Кремля, ЕС постепенно превращается из экономического объединения в экономико-военный блок.