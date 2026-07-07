Песков: Европа поняла, что гарантий безопасности от США больше нет Песков: Европа осознала отсутствие гарантий безопасности со стороны США

Москва7 июл Вести.Европа осознает, что больше не может рассчитывать на гарантии безопасности со стороны США, и по этой причине Евросоюз постепенно превращается из экономического объединения в экономико-военный блок. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

Европа внезапно поняла, что у нее больше нет гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и что им необходимо добавить военный потенциал ЕС к экономическому блоку. сказал он

Именно этим, по его оценке, объясняется нынешняя трансформация Евросоюза в объединение, сочетающее экономические и военные функции.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что страны НАТО занимаются милитаризацией, стремясь обеспечить главу киевского режима Владимира Зеленского оружием. По его словам, такие действия в итоге приведут их к поражению.