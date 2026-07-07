Москва7 июл Вести.Страны НАТО проводят милитаризацию, чтобы накачать главу киевского режима Владимира Зеленского оружием, однако все это закончится их поражением, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он ответил на вопрос, зачем генсек НАТО Марк Рютте заявляет, что члены альянса должны активнее инвестировать в производственные мощности и переносить производство американского вооружения в Европу.

Это, наверное, имеет две причины. Первое — накачивать режим Зеленского до последнего, чтобы, как выразились многие европейские представители элит в правительствах, других официальных структурах, Украина делала за европейцев их европейскую работу по истощению России. Ну и, во-вторых, конечно, без каких-то шагов невозможно скрыть удручающее состояние, в которое приходит европейская экономика отметил Лавров

По его словам, производство вооружений хотя бы немного помогает поддерживать экономику на плаву.

Ну, когда-то это наверняка закончится, если они хотят до предела милитаризироваться..., все это просто закончится поражением в их гонке уточнил министр

Ранее сообщалось, что двадцать стран-членов НАТО присоединятся к инициативе блока Drone Edge и инвестируют 40 млрд долларов в производство беспилотных летательных аппаратов и средств борьбы с ними.