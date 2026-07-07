Москва7 июл Вести.Двадцать стран-членов НАТО присоединятся к инициативе блока Drone Edge и инвестируют 40 млрд долларов в производство беспилотных летательных аппаратов и средств борьбы с ними. Такое заявление сделал генсек альянса на Форуме оборонной промышленности на полях саммита НАТО в Анкаре.

Сегодня мы запускаем инициативу Drone Edge, которая будет включать инвестиции 40 млрд долларов в течение следующих 5 лет в производство беспилотников и систем противодействия им. НАТО также в пять раз увеличит подготовку операторов дронов в 2027 году отметил Рютте

По его словам, к инициативе присоединятся 20 стран, с помощью которых уже созданы 16 центров подготовки операторов БПЛА.

Саммит НАТО пройдет в турецкой столице 7–8 июля. По словам Рютте, в ходе этого мероприятия планируется заключить оборонные контракты на десятки миллиардов долларов.