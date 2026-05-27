Маршал Стрингер: НАТО лучше "застрелиться" при отставании от РФ в сфере БПЛА

НАТО рекомендовали "застрелиться" из-за связанного с Россией вопроса Маршал Стрингер: НАТО лучше "застрелиться" при отставании от РФ в сфере БПЛА

Москва27 мая Вести.Если у стран-участниц НАТО не получится превзойти Россию в производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и боеприпасов, то альянсу следует "застрелиться".

Такого мнения придерживается заместитель главнокомандующего силами НАТО в Европе, британский маршал авиации Джон Стрингер. Военачальник выступил на мероприятии Drone Summit 2026 в Риге.

Нельзя обороняться, если нет хороших возможностей в плане наступления цитирует маршала издание UK Defence Journal

19 мая главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич отреагировал на инцидент с, предположительно, украинским беспилотником в воздушном пространстве Эстонии.

Комментируя действия летчика румынского истребителя, который сбил дрон, Гринкевич сказал, что "именно так" должна работать система обороны Североатлантического альянса.