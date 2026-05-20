Москва20 мая Вести.Киев должен позаботиться о том, чтобы его беспилотники не падали в странах НАТО. Об этом заявил министр польской нацобороны Владислав Косиняк-Камыш.

Заявление было сделано на пресс-конференции в Варшаве после встречи министра с председателем Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэном Кейном. Трансляцию выхода Косиняка-Камыша и Кейна к журналистам вел телеканал TVP Info. Косиняк-Камыш напомнил, что вчера над Эстонией истребитель Североатлантического альянса сбил БПЛА. И сбитый дрон оказался украинским. Это подтвердили глава минобороны Эстонии Ханно Певкур и главком Объединенных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Запуск дрона также осуществлялся с украинской территории.

Украина должна намного точнее выбирать цели, чтобы это не угрожало безопасности стран НАТО. Украина должна быть осторожной в этом плане подчеркнул министр польской обороны

19 мая Служба внешней разведки (СВР) России раскрыла планы ВСУ о проведении серии террористических атак в российском тылу. При этом украинское военное командование намерено использовать для атак беспилотников и ракет воздушное пространство трех прибалтийских государств – Латвии, Литвы и Эстонии. СВР также рассекретила пять военных объектов на латвийской территории, куда уже прибыли украинские дроноводы. Российская разведка получила подтверждения того, что Киев для сокращения времени подлета собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств.

20 мая из-за украинского дрона в литовском небе в бомбоубежище пришлось спускаться даже президенту Литвы Науседе. В Латвии ранее украинский дрон поразил нефтебазу в Резекне.