Белоусов: поставки дронов Киеву грозят хаосом в Европе Минобороны РФ: поставки ударных БПЛА ВСУ приведут к непредсказуемым последствиям

Москва28 апр Вести.Министр обороны России Андрей Белоусов на совещании руководителей оборонных ведомств государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке обозначил риски, связанные с передачей Вооруженным силам Украины ударных беспилотных летательных аппаратов.

Как отметил глава военного ведомства, наблюдается спад активности США в оказании помощи Украине при параллельном увеличении поддержки со стороны Евросоюза. Белоусов напомнил о ранее обнародованном списке европейских компаний, занимающихся производством и отправкой таких БПЛА киевскому режиму.

Подобные действия способствуют резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и могут привести к непредсказуемым последствиям отметил Белоусов

По информации Минобороны РФ, власти европейских стран решили расширять выпуск и транспортировку дронов для нанесения ударов по российской территории. Ведомство также предоставило точные адреса европейских производств этих беспилотников для ВСУ, расценив это как целенаправленное обострение конфликта.

Кроме того, посол России в Кыргызстане Олег Озеров сообщил о поставках беспилотников Вооруженным силам Украины со стороны Молдавии.

Ранее в России назвали потенциальными целями ВС РФ производства в Европе, где создают беспилотники для ВСУ.