В Кремле прокомментировали сообщения о местах производства дронов для ВСУ

Москва17 апр Вести.Минобороны России изложило в своем заявлении позицию Москвы о местах производства беспилотников для Украины в Европы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В заявлении оборонного ведомства было указано, что филиалы якобы украинских компаний, которые производят дроны и комплектующие для них, находятся в восьми европейских государствах.

Наша позиция была изложена в соответствующем заявлении Министерства обороны. Мне нечего добавить к этому заявлению сказал официальный представитель Кремля

15 апреля Минобороны РФ опубликовало перечень европейских компаний, которые, по данным ведомства, производят БПЛА и комплектующие для них для последующей отправке на Украину. К списку прилагались названия предприятий и их адреса. Еврокомиссия отказалась комментировать это сообщение.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что размещение таких предприятий на территории стран Евросоюза (ЕС) чревато втягиванием этих государств в прямую войну с Россией.