Москва17 апрВести.Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев послал серьезное предупреждение Западу, назвав места производства БПЛА в Европе законными целями для ударов. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
На днях Минобороны РФ опубликовало данные, согласно которым предприятия украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.
Дмитрий Медведев назвал публикацию реестром потенциальных законных целей ВС России и пожелал европейским партнерам "приятных снов".
Это довольно серьезное предупреждение от Медведева, которое актуально в сфере недавних визитов Зеленского в Европу. Так и хочется сказать: можете и не проснуться, если не послушаетесьсказал Алекс Христофору
По словам журналиста, речь идет не просто о объектах производства БПЛА, а о реальной опасности ударов, что станет катастрофой для Европы; а ей этого не надо, заключил он.