Западный журналист отреагировал на слова Дмитрия Медведева о целях в ЕС

Москва17 апр Вести.Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев послал серьезное предупреждение Западу, назвав места производства БПЛА в Европе законными целями для ударов. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

На днях Минобороны РФ опубликовало данные, согласно которым предприятия украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.

Дмитрий Медведев назвал публикацию реестром потенциальных законных целей ВС России и пожелал европейским партнерам "приятных снов".

Это довольно серьезное предупреждение от Медведева, которое актуально в сфере недавних визитов Зеленского в Европу. Так и хочется сказать: можете и не проснуться, если не послушаетесь сказал Алекс Христофору

По словам журналиста, речь идет не просто о объектах производства БПЛА, а о реальной опасности ударов, что станет катастрофой для Европы; а ей этого не надо, заключил он.