В Госдуме призвали Европу прислушаться к предупреждению Минобороны о БПЛА Депутат Шеремет предупредил Запад о последствиях выпуска дронов для Киева

Москва16 апр Вести.Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет обратился к западноевропейским странам, участвующим в производстве беспилотников для Украины, с призывом прислушаться к предупреждению российского Министерства обороны и не допустить дальнейшей эскалации и расширения географии вооруженного конфликта. Его слова приводит РИА Новости.

Горе-политикам европейских стран, ставших на стезю хаоса и войны, следует внять предостережению Минобороны России и сделать выводы по недопущению эскалации и расширения географии военного конфликта. У них еще есть возможность не открыть ящик Пандоры сказал Шеремет

Как подчеркнул парламентарий, граждане западноевропейских стран должны осознавать, что безответственный курс их руководства и элит способен создать угрозу безопасности всего европейского континента.

Депутат выразил сожаление в связи с тем, что к власти в западноевропейских странах приходят реваншистские силы, которые, по его словам, издеваются над собственным населением, направляя заработанные гражданами средства на раздувание новых и поддержание существующих конфликтов. Он также заявил, что европейцам пора сместить провокаторов и вернуть своим странам эпоху развития и процветания, гарантировав мирное будущее грядущим поколениям.

Накануне Минобороны РФ опубликовало заявление, в котором квалифицировало решение руководства ряда европейских государств увеличить выпуск и поставки БПЛА Украине для нанесения ударов по российской территории как преднамеренный шаг к резкому обострению военно-политической обстановки на всем европейском континенте. В ведомстве также указали на ползучее превращение этих стран в стратегический тыл Киева. По данным военного ведомства, филиалы "украинских" и "совместных" предприятий по производству беспилотников и комплектующих к ним действуют в восьми европейских государствах.