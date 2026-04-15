Москва15 апр Вести.По итогам украинского и ближневосточного конфликта мир должен прийти к запрету на использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью ИС "Вести".

Что касается БПЛА, это как бы символ прогресса. Но я думаю, что по итогам всех этих военных экспериментов на Украине или на Ближнем Востоке человечество и ответственные страны должны прийти к запрету использования беспилотных летательных аппаратов. Так же, как они пришли к запрету газов по итогам Первой мировой войны или фактическому запрету противопехотных мин после Второй мировой войны как абсолютно бесчеловечного оружия считает депутат

Ранее Министерство обороны Российской Федерации обнародовало названия и адреса европейских предприятий, которые, по данным ведомства, производят беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и их компоненты для нужд Украины. Этой информацией ведомство намерено продемонстрировать европейской общественности "истинные причины угроз их безопасности".