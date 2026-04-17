Москва17 апр Вести.Решение о возможных ударах российских Вооруженных сил по предприятиям, выпускающим беспилотники для Украины на территории Европы, уже принято, однако его исполнение зависит от верховного главнокомандующего. Об этом в интервью "Газете.Ru" заявил член комитета по обороне Государственной Думы Андрей Колесник.

Когда верховный сочтет нужным, оно реализуется, тогда и будут удары поделился своей точкой зрения Колесник

Парламентарий пояснил, что до ударов по европейским объектам может дойти, так как Россия не может допустить поставок летального оружия Украине. По его мнению, соответствующее решение было принято давно, а открытым остается лишь вопрос сроков.

Кроме того, депутат считает, что для нейтрализации угрозы украинских ударов по российским регионам армии необходимо нарастить атаки на объекты критической инфраструктуры и военные объекты в городах, что позволит достичь максимального военного и политического эффекта.

Ранее, 15 апреля, Минобороны РФ сообщило, что ряд европейских государств на фоне растущих потерь и усиливающегося дефицита личного состава ВСУ решили увеличить производство и поставки Киеву БПЛА, предназначенных для ударов по российской территории. Ведомство обнародовало адреса 21 предприятия в Европе, занятого изготовлением беспилотников для Украины.