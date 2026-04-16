Эксперт: Европа может попасть под раздачу из-за Украины Эксперт Ходаренок заявил о необходимости превентивных ударов по объектам в ЕС

Москва16 апр Вести.Уничтожение инфраструктуры на Украине, а также нанесение ударов по объектам на территории стран ЕС, связанных с конфликтом, может приблизить победу. Такое мнение ИС "Вести" заявил военный эксперт Михаил Ходаренок.

[Необходимо наносить удары] по мостам, гидротехническим сооружениям, коммуникациям и по портовой инфраструктуре, уничтожать пункты высших звеньев. С точки зрения стратегии и с точки зрения высокой геополитики, никогда не было выгодно, чтобы конфликт продолжался бесконечное время. А европейские страны с энтузиазмом поддерживают Украину. Какие тут могут быть решения? [Надо бить] именно по объектам на территории европейских [стран]. Раз вы нам не даете никакого выбора, открыто ставите цели стратегического уничтожения нашей страны, что, мы будем красные линии проводить что ли? заявил Ходаренок

Накануне Минобороны РФ обнародовало названия и адреса европейских предприятий, которые, по данным ведомства, производят беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и их компоненты для нужд Украины. В Еврокомиссии отказались комментировать данную информацию.