Эксперт: при угрозе со стороны Прибалтики у РФ есть возможность мощного ответа Эксперт Степанов: РФ может остановить процесс милитаризации у границ РФ

Москва6 мая Вести.Евросоюзу, занимающемуся наращиванием производственных мощностей на территориях, граничащих с Россией, следует помнить, что РФ имеет все возможности ответить на любые угрозы в свой адрес. Об этом заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов в интервью ИС "Вести".

По его словам, такая возможность в том числе существует за счет упреждающих действий по уничтожению производственных площадок в Прибалтике.

Я считаю, что такая возможность есть и упреждающими действиями, допустим, уничтожением конвенциональным высокоточным оружием производственных площадок на территории Прибалтики, на территории Финляндии. Это позволит остановить этот необратимый процесс милитаризации и де-факто положить конец тем крайне деструктивным процессам, которые происходят в нашем приграничье подчеркнул Степанов

Он также напомнил об опубликованном Министерством обороны РФ списке, в котором указаны координаты европейских предприятий, производящих для Киева вооружения.

Я считаю, что этот список нужно максимально расширить, дополнить заявил Степанов

Ранее МО РФ обнародовало названия и адреса украинских и европейских предприятий, где производятся БПЛА для ударов по России.

Как позднее заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, предприятия в Европе, производящие различные системы для киевского режима, являются потенциальными целями для Вооруженных сил России.