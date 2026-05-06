Москва6 мая Вести.Страны Прибалтики снабжают Украину вооружением, создавая производственные сети у границ России. Это соответствует общей концепции НАТО, заявил ИС "Вести" военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

По его словам, у границ РФ ведется системная работа по массовому производству различного типа систем, к ней подключилась и Финляндия.

Финляндия больше чем на 3 млрд евро поставила техники, в том числе беспилотники - разведывательные, ударные. Эстония поставляет сухопутные дроны, различные наземные платформы. Это уже системная работа... Это программа с участием Великобритании и стран Прибалтики, вот сейчас в Хельсинки подписали меморандум. И это действительно системная военно-техническая подпитка киевского режима. Де-факто это уже консолидированные возможности ВПК [НАТО], это создание распределенной сети производственных площадок. Можно сказать, это реализация концепции так называемого экспедиционного ВПК [НАТО], когда в нашем приграничье формируются индустриальные возможности по массовому производству различного типа оружия отметил Степанов

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что предприятия, производящие БПЛА и другое оборудование для киевского режима, являются потенциальными целями для Вооруженных сил России.