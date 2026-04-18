Кимаковский: театр боевых действий расширяется за счет прибалтийских стран НАТО Кимаковский: дроны ВСУ не летали бы над странами НАТО без согласия их властей

Москва18 апр Вести.Пролет украинских БПЛА над прибалтийскими странами НАТО для атак на территорию России был бы невозможен без согласия властей этих стран, которые санкционируют подобные провокации. Об этом заявил в интервью "Соловьёв Live" советник главы ДНР Игорь Кимаковский, сообщает ИС "Вести".

По его словам, России противостоят десятки противников, стремящихся затянуть войну на Украине.

Это свидетельствует еще раз о том, что на территории Украины мы воюем не с украинским народом, а воюем фактически с большим количеством противников, которых больше 50, которые делают все, чтобы эта война на территории Украины не прекращалась. И те дроны, которые летели, особенно в сторону Ленинградской области - это как раз четко демонстрирует, что театр боевых действий за счет этих стран НАТО только расширяется. И то, что падают дроны на их территории, а они ничего об этом не говорят, говорит ровно о том, что это спланированная акция, и о том, что без согласия министерств обороны этих государств, без согласия на политическом уровне такие акции невозможны подчеркнул Кимаковский

Он также прокомментировал заявление Минобороны Румынии о российском дроне, залетевшем в воздушное пространство этой страны со стороны Украины. По словам Кимаковского, он хорошо знает театр боевых действий, в том числе в Одесской области, и то, по каким предприятиям там наносятся удары российскими БПЛА.

В основном там идут удары по портам, и перелететь там фактически невозможно - в том числе и на территорию Румынии. Я больше чем уверен, что это очередная провокация со стороны нашего противника сказал Кимаковский

Также советник главы ДНР отметил: в ближайшие месяцы стоит ждать положительных результатов на славянско-краматорском направлении специальной военной операции.