Москва18 апрВести.Пролет украинских БПЛА над прибалтийскими странами НАТО для атак на территорию России был бы невозможен без согласия властей этих стран, которые санкционируют подобные провокации. Об этом заявил в интервью "Соловьёв Live" советник главы ДНР Игорь Кимаковский, сообщает ИС "Вести".
По его словам, России противостоят десятки противников, стремящихся затянуть войну на Украине.
Это свидетельствует еще раз о том, что на территории Украины мы воюем не с украинским народом, а воюем фактически с большим количеством противников, которых больше 50, которые делают все, чтобы эта война на территории Украины не прекращалась. И те дроны, которые летели, особенно в сторону Ленинградской области - это как раз четко демонстрирует, что театр боевых действий за счет этих стран НАТО только расширяется. И то, что падают дроны на их территории, а они ничего об этом не говорят, говорит ровно о том, что это спланированная акция, и о том, что без согласия министерств обороны этих государств, без согласия на политическом уровне такие акции невозможныподчеркнул Кимаковский
Он также прокомментировал заявление Минобороны Румынии о российском дроне, залетевшем в воздушное пространство этой страны со стороны Украины. По словам Кимаковского, он хорошо знает театр боевых действий, в том числе в Одесской области, и то, по каким предприятиям там наносятся удары российскими БПЛА.
В основном там идут удары по портам, и перелететь там фактически невозможно - в том числе и на территорию Румынии. Я больше чем уверен, что это очередная провокация со стороны нашего противникасказал Кимаковский
Также советник главы ДНР отметил: в ближайшие месяцы стоит ждать положительных результатов на славянско-краматорском направлении специальной военной операции.