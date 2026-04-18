Кимаковский: ждем положительных результатов в районе Славянска и Краматорска

Москва18 апр Вести.В ближайшие месяцы стоит ждать положительных результатов на славянско-краматорском направлении специальной военной операции в Донецкой Народной Республике (ДНР). Такое мнение высказал в интервью "Соловьёв Live" советник главы ДНР Игорь Кимаковский, сообщает ИС "Вести".

Об этом, по его словам, говорят действия трех армейских группировок, ведущих там боевую работу.

Если брать большую агломерацию нашей Донецкой Народной Республики на севере - это оставшиеся [под контролем противника] Дружковка, Доброполье, Краматорск и Славянск, - то по действиям группировок "Запад", "Юг" и "Центр", которые я вижу, готовится что-то большое сообщил Игорь Кимаковский

Давление на противника идет с разных сторон, добавил он.

Раздергивают противника и со стороны Красного Лимана, и, самое основное, потихонечку захватываются высоты в районе Рай-Александровки. При доминировании на этих высотах мы будем доминировать и в использовании БПЛА, потому что можем ставить там ретрансляторы и эффективно работать отметил советник главы ДНР

В ходе продвижения ВС РФ остается совсем немного до самой славянско-краматорской агломерации, подчеркнул он.