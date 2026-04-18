Москва18 апрВести.В ближайшие месяцы стоит ждать положительных результатов на славянско-краматорском направлении специальной военной операции в Донецкой Народной Республике (ДНР). Такое мнение высказал в интервью "Соловьёв Live" советник главы ДНР Игорь Кимаковский, сообщает ИС "Вести".
Об этом, по его словам, говорят действия трех армейских группировок, ведущих там боевую работу.
Если брать большую агломерацию нашей Донецкой Народной Республики на севере - это оставшиеся [под контролем противника] Дружковка, Доброполье, Краматорск и Славянск, - то по действиям группировок "Запад", "Юг" и "Центр", которые я вижу, готовится что-то большоесообщил Игорь Кимаковский
Давление на противника идет с разных сторон, добавил он.
Раздергивают противника и со стороны Красного Лимана, и, самое основное, потихонечку захватываются высоты в районе Рай-Александровки. При доминировании на этих высотах мы будем доминировать и в использовании БПЛА, потому что можем ставить там ретрансляторы и эффективно работатьотметил советник главы ДНР
В ходе продвижения ВС РФ остается совсем немного до самой славянско-краматорской агломерации, подчеркнул он.
Я напоминаю, что это уже десятки километров до агломерации Краматорск — Славянск, в некоторых местах - уже менее 20 километров. Поэтому - молимся за наших ребят, они делают все для того, чтобы освободить нашу Донецкую Народную Республику. И я думаю, что в этом сезоне нам стоит ждать положительных результатов на этом направлениисказал Кимаковский