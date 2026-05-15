Кимаковский: на Украине помнят совместную победу в Великой Отечественной войне Кимаковский: в дни празднования 9 Мая в ВСУ были активны в основном националисты

Москва15 мая Вести.В дни празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне интенсивность ударов со стороны ВСУ на линии боевого соприкосновения (ЛБС) снизилась, исключая участки, где армии России противостоят украинские националистические подразделения, это говорит о том, что на Украине помнят совместную историю, заявил в интервью ИС "Вести" советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

По его словам, такое ощущение от празднования 9 Мая у него сложилось в ходе посещения подразделений группировки войск "Запад" в зоне специальной военной операции (СВО).

Самое большое количество ударов в нашу сторону со стороны противника было там, где стоят националистические соединения или подразделения. Если брать непосредственно группировку "Запад", где я сейчас был, это третий корпус "Азова", запрещенной в России террористической организации. То есть это те, которые были созданы из ошметков этого "Азова" и которые были, скажем так, укрупнены достаточно серьезно. Там, где есть националистические подразделения, там велись достаточно активные боевые действия. А там, где стояла тероборона, где стояли украинские мужики, которых ТЦКшники затащили на поле боя, или которые являются просто регулярными вооруженными формированиями Украины - там интенсивность была ниже отметил Кимаковский

Советник главы ДНР считает это свидетельством того, что властям Украины за последние годы так и не удалось стереть у своих граждан память о нашей совместной победе над фашизмом.

Это говорит о том, что для них все-таки та память, которую уже с 2019 года, когда [на Украине] было отменено понятие Великой Отечественной войны, пробовали у них стирать напрочь, когда в учебниках вымарывалось все, что касалось нашей совместной истории - то есть они это еще в какой-то степени помнят и работают только потому, что им приказывают командиры. Это, наверное, самое важное наблюдение подытожил Кимаковский

Также Кимаковский сообщил об оживлении линии фронта после трехдневного перемирия и о заходе российских военных в село Рай-Александровка в ДНР.