Москва15 маяВести.Российские военнослужащие заходят в село Рай-Александровка Донецкой Народной Республики (ДНР) и уже пробуют там закрепиться, сообщил в интервью ИС "Вести" советник главы региона Игорь Кимаковский.
Высоты вокруг населенного пункта штурмуют подразделения "Южной" российской группировки войск и Добровольческий корпус, уточнил он.
Уже фактически ведутся бои в городской черте, где наши заходят и уже пробуют закрепитьсярассказал Кимаковский
Взятие Рай-Александровки позволит российским войскам эффективнее продвигаться в сторону Славянска. Заняв село, бойцы увеличат радиогоризонт для работы операторов БПЛА и дальность работы артиллерии.