Кимаковский: бойцы ВС РФ заходят в Рай-Александровку, собираясь там закрепиться

Москва15 мая Вести.Российские военнослужащие заходят в село Рай-Александровка Донецкой Народной Республики (ДНР) и уже пробуют там закрепиться, сообщил в интервью ИС "Вести" советник главы региона Игорь Кимаковский.

Высоты вокруг населенного пункта штурмуют подразделения "Южной" российской группировки войск и Добровольческий корпус, уточнил он.

Уже фактически ведутся бои в городской черте, где наши заходят и уже пробуют закрепиться рассказал Кимаковский

Взятие Рай-Александровки позволит российским войскам эффективнее продвигаться в сторону Славянска. Заняв село, бойцы увеличат радиогоризонт для работы операторов БПЛА и дальность работы артиллерии.