Взятие Рай-Александровки поможет ВС РФ в продвижении на Славянск Военкор Кукушкин: взятие Рай-Александровки позволит ВС РФ двигаться на Славянск

Москва21 апр Вести.Взятие села Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике позволит российским войскам эффективнее продвигаться в сторону Славянска. Об этом информационной службе "Вести" заявил военный корреспондент Добровольческого корпуса Минобороны РФ Павел Кукушкин.

По словам военкора, Рай-Александровка является самой высокой точкой к востоку от Славянска, и, заняв село, ВС РФ увеличат радиогоризонт для работы операторов БПЛА и дальность работы артиллерии.

"Заняв Рай-Александровку, мы можем использовать ее уже как плацдарм для движения на сам Славянск. Поскольку, во-первых, мы увеличим радиогоризонт для работы наших операторов БПЛА, увеличим дальность работы нашей артиллерии. Собственно говоря, очень важна поддержка в первую очередь нашим штурмовым группам. Поэтому основные боевые действия вот на этом направлении ведутся как раз по направлению к Рай-Александровке заявил Кукушкин

Ранее военкор Алексей Гавриш сообщил, что Вооруженные силы РФ находятся на подступах к Рай-Александровке.