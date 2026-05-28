Пушилин: ВСУ постоянно бросают резерв в Рай-Александровку, сколько бы ни теряли

Москва28 мая Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно перебрасывают резервы в Рай-Александровку, потому что освобождение российскими войсками этого населенного пункта откроет дорогу в направлении Славянска. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По словам Пушилина, противник серьезно оборудовал позиции в Рай-Александровке и всеми силами пытается сдержать наступление российских военных.

Постоянная переброска резервов противника, сколько бы они ни теряли. Планомерно шли с нескольких сторон к данному населенному пункту, сейчас в восточной части боевые действия, с южной стороны заходим сказал глава ДНР

Он подчеркнул, что ожесточенное сопротивление противника связано с тем, что освобождение Рай-Александровки откроет дорогу к славянско-краматорской агломерации.

Ранее Пушилин заявил, что освобождение Рай-Александровки откроет ВС РФ восточные ворота Славянска.