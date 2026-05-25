Пушилин: ВСУ тянут время в боях за Белицкое, не желая отступать к Доброполью

Москва25 мая Вести.Украинские боевики пытаются тянуть время в боях за Белицкое, чтобы не дать ВС РФ продвинуться к Доброполью, рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью ИС "Вести".

Глава региона сообщил о безуспешных контратаках ВСУ на добропольско-красноармейском направлении близ Васильевки. По словам Пушилина, российские войска продвигаются вдоль лесополос со стороны Новоалександровки.

Также продолжается продвижение в районе населенного пункта Белицкое наших подразделений, потому что противник здесь старается всячески затянуть время, потому что в дальнейшем предстоит освобождение уже Доброполья, которое используется по-прежнему еще, там есть определенные возможности у противника, как один из важных узлов логистических отметил глава ДНР

Кроме того, Денис Пушилин рассказал, что освобождение Рай-Александровки откроет для ВС РФ восточные ворота Славянска.