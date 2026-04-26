Армия РФ продвигается вдоль трассы от Новоалександровки к Доброполью Пушилин: российская армия продвигается к Доброполью у Александровки

Москва26 апр Вести.В Новом Донбассе и Белицком развернулись ожесточенные боестолкновения между российскими подразделениями и боевиками вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в видеосюжете в мессенджере MAX (МАКС) рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он добавил, что в ДНР российские подразделения продвигаются по трассе в районе Новоалександровки в направлении Доброполья.

Противник старается сдержать всячески продвижения наших бойцов, но, все равно уверен, что освобождение Доброполья не за горам заметил он с оптимизмом

В том же видеосюжете Денис Пушилин рассказал о том, за какие объекты в Константиновке сейчас идет сражение. Пушилин также добавил, что взятие двух населенных пунктов – Ильиновки и Новодмитровки – позволит российским войскам охватить Константиновку с двух сторон, взять защищающуюся в городе группировку противника в клещи.