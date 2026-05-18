Пушилин: ВСУ пытаются ожесточенно контратаковать в районе Белицкого в ДНР

Москва18 мая Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают ожесточенные попытки контратаковать в районе города Белицкое на добропольском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в интервью ИС "Вести".

По его словам, на красноармейско-добропольском направлении продолжаются активные боестолкновения.

Красноармейско-добропольское направление. Здесь мы видим боестолкновения в районе Белицкого, достаточно ожесточенные попытки противника контратаковать сказал Пушилин

Он подчеркнул, что российские подразделения при этом шаг за шагом продвигаются в освобождении населенного пункта.