Глава ДНР Пушилин: ВСУ пытаются удержать свои позиции близ Константиновки Пушилин: ВСУ пытаются удержать свои позиции близ Константиновки

Москва27 апр Вести.Российские военные ведут ожесточенные бои на константиновском направлении близ населенных пунктов Новодмитровка и Ильиновка, сообщил ИС "Вести" глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, в окрестностях данных населенных пунктов противник старается удержать свои позиции, чтобы не допустить окружения Константиновки.

На константиновском направлении продолжаются бои за Новодмитровку и Ильиновку. Противник упирается, потому что освобождение данных населенных пунктов позволит с двух сторон уже охватить Константиновку рассказал Пушилин

Глава ДНР также отметил, что непосредственно в Константиновке продолжаются городские бои в районе железнодорожного вокзала, в центральной части населенного пункта и в районе промзоны.

Также Пушилин сообщил: Вооруженные силы Украины перебрасывают резервы и пытаются контратаковать в Красном Лимане.