Пушилин сообщил о столкновениях в районе ж/д вокзала Константиновки

Москва18 мая Вести.В Константиновке идут боестолкновения в районе железнодорожного вокзала и промзоны, сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью информационной службе "Вести".

Он также отметил, что освобождение населенного пункта Николаевка в ДНР позволило ВС РФ сформировать восточный фланг охвата Константиновки и продвигаться в направлении населенных пунктов Стенки и Ижевка, а в последующем – в направлении Дружковки.

В самой Константиновке мы видим боестолкновения в районе ж/д вокзала, видим боестолкновения в районе промзоны, а также видим улучшение позиций в западной части самой Константиновки заявил Пушилин

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Южная группировка российских войск освободила населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике.