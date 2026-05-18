Москва18 маяВести.В Константиновке идут боестолкновения в районе железнодорожного вокзала и промзоны, сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью информационной службе "Вести".
Он также отметил, что освобождение населенного пункта Николаевка в ДНР позволило ВС РФ сформировать восточный фланг охвата Константиновки и продвигаться в направлении населенных пунктов Стенки и Ижевка, а в последующем – в направлении Дружковки.
В самой Константиновке мы видим боестолкновения в районе ж/д вокзала, видим боестолкновения в районе промзоны, а также видим улучшение позиций в западной части самой Константиновкизаявил Пушилин
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Южная группировка российских войск освободила населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике.