Пушилин: российские войска продвинулись на западе Константиновки

Москва17 мая Вести.Бойцы ВС РФ расширили зону контроля к югу от Константиновки и продвинулись на западе города. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

С южной стороны российские подразделения расширяют зону контроля со стороны Ильиновки, также развернулись ожесточенные бои в районе Долгой Балки. В самой Константиновке российские войска продвинулись в западной части населенного пункта написал Пушилин в мессенджере MAX

По его словам, сейчас бои продолжаются и в районе железнодорожного вокзала.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что карты с координатами позиций ВСУ, которые были оставлены украинскими боевиками при отступлении, помогли в освобождении Константиновки.