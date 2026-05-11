Брошенные карты с позициями ВСУ помогли бойцам РФ в освобождении Константиновки

Москва11 мая Вести.Карты с координатами позиций ВСУ, оставленные украинскими боевиками при отступлении, помогли в освобождении Красноармейска в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Ведомство опубликовало видео с новыми деталями освобождения населенного пункта.

В ролике замкомандира роты группировки "Центр" ВС РФ Артем Касьянов рассказал, как в руки военнослужащих РФ попали документы и данные личного состава ВСУ, а также карты в электронном виде. На этих картах были отмечены наблюдательные посты, склады, позиции БПЛА, маршруты и тыловые районы.

Это позволило российским бойцам зайти в тыл украинских войск. Кроме того, они нанесли противнику существенное огневое поражение.

Ранее сообщалось, что ФСБ уничтожило в Константиновке две диверсионные группы ВСУ.