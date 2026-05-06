Москва6 маяВести.Антитеррористическое подразделение "Горыныч" управления Федеральной службы безопасности по ДНР уничтожило в Константиновке две диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в ведомстве.
Уточняется, что российские военнослужащие также ликвидировали беспилотники ВСУ, которые доставляли провизию и боеприпасы для диверсантов.
Бойцы ФСБ выявили украинские беспилотники "Баба-Яга"… Отследив полетные маршруты дронов, операторы "Горыныча" вскрыли и уничтожили две диверсионные группыговорится в сообщении
Ранее подразделение "Горыныч" ликвидировало диверсионно-разведывательные группы, которые занимались подготовкой засады на пути следования российских войск.