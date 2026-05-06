Подразделение "Горыныч" уничтожило две группы диверсантов ВСУ в Константиновке

Бойцы ФСБ уничтожили группы украинских диверсантов в Константиновке Подразделение "Горыныч" уничтожило две группы диверсантов ВСУ в Константиновке

Москва6 мая Вести.Антитеррористическое подразделение "Горыныч" управления Федеральной службы безопасности по ДНР уничтожило в Константиновке две диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в ведомстве.

Уточняется, что российские военнослужащие также ликвидировали беспилотники ВСУ, которые доставляли провизию и боеприпасы для диверсантов.

Бойцы ФСБ выявили украинские беспилотники "Баба-Яга"… Отследив полетные маршруты дронов, операторы "Горыныча" вскрыли и уничтожили две диверсионные группы говорится в сообщении

Ранее подразделение "Горыныч" ликвидировало диверсионно-разведывательные группы, которые занимались подготовкой засады на пути следования российских войск.