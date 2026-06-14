МО РФ показало кадры уничтожения пунктов управления БПЛА в Константиновке Артиллеристы ВС РФ уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в Константиновке

Москва14 июн Вести.Артиллеристы группировки войск "Юг" уничтожили два пункта управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры уничтожения показали в Минобороны РФ.

Опорные пункты находились в районе населенного пункта Константиновка в ДНР.

В результате точных ударов объекты были полностью уничтожены вместе с находившимся в них личным составом и специализированным оборудованием отмечается в сообщении

Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Его освобождение откроет путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска. В течение последних суток в Константиновке взяты под контроль 117 зданий, наши подразделения продолжают штурм города.