Москва14 июнВести.Артиллеристы группировки войск "Юг" уничтожили два пункта управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры уничтожения показали в Минобороны РФ.
Опорные пункты находились в районе населенного пункта Константиновка в ДНР.
В результате точных ударов объекты были полностью уничтожены вместе с находившимся в них личным составом и специализированным оборудованиемотмечается в сообщении
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Его освобождение откроет путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска. В течение последних суток в Константиновке взяты под контроль 117 зданий, наши подразделения продолжают штурм города.