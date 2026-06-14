В Минобороны сообщили о продвижении штурмовых групп в Константиновке

Штурмовые группы продолжают уничтожать боевиков ВСУ в Константиновке В Минобороны сообщили о продвижении штурмовых групп в Константиновке

Москва14 июн Вести.Военнослужащие группировки войск "Юг" продолжают наступательные действия и уничтожают боевиков Вооруженных сил Украины в юго-западной части населенного пункта Константиновка в ДНР.

Продвижение осуществляют штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса.

В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики … ведут активные наступательные действия, продолжают уничтожать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города отмечается в сообщении

Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. В течение последних суток в городе взяты под контроль 117 зданий. Успешные действия и продвижение подразделений вынудили киевский режим приступить к эвакуации основных предприятий, организаций и их персонала из Краматорска и Дружковки.