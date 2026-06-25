Минобороны РФ: в Константиновке за сутки освобождено 127 зданий

ВС РФ за сутки освободили 127 зданий в Константиновке Минобороны РФ: в Константиновке за сутки освобождено 127 зданий

Москва25 июн Вести.За сутки подразделения "Южной" группировки войск освободили 127 зданий в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные ведут активное наступление на всех направлениях города. На юго-западе населенного пункта продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп украинских боевиков.

За сутки освобождено 127 зданий. Уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ (Вооруженных сил Украины. – Прим. ред.), артиллерийское орудие, 18 автомобилей и 20 наземных робототехнических комплексов уточняется в сообщении МО РФ

Подразделения группировки улучшили положение по переднему краю. Всего в полосе ответственности "Южной" группировки противник потерял более 210 человек личного состава.

23 июня президент России Владимир Путин сообщил о продвижении российских войск в Константиновке и отметил, что боевые действия в городе находятся на завершающем этапе.