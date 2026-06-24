Москва24 июнВести.Военнослужащие ВС России за сутки освободили 114 зданий в Константиновке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, в населенном пункте сейчас работают штурмовые подразделения Южной группировки войск. Они продолжили наступление на юго-западе города, уничтожая разрозненные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и одиночных боевиков.
За сутки освобождено 114 зданий. ВСУ потеряли до 30 военнослужащихговорится в заявлении
Также ВСУ потеряли бронемашину, 13 автомобилей, два квадроцикла, три артиллерийских орудия, 21 наземный робототехнический комплекс и столько же пунктов управления дронами.