ВС России за сутки освободили 114 зданий в Константиновке

Российские бойцы освободили за сутки более 100 зданий в Константиновке ВС России за сутки освободили 114 зданий в Константиновке

Москва24 июн Вести.Военнослужащие ВС России за сутки освободили 114 зданий в Константиновке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, в населенном пункте сейчас работают штурмовые подразделения Южной группировки войск. Они продолжили наступление на юго-западе города, уничтожая разрозненные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и одиночных боевиков.

За сутки освобождено 114 зданий. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих говорится в заявлении

Также ВСУ потеряли бронемашину, 13 автомобилей, два квадроцикла, три артиллерийских орудия, 21 наземный робототехнический комплекс и столько же пунктов управления дронами.