Минобороны РФ сообщило об освобождении еще 100 зданий в Константиновке

ВС РФ за сутки освободили свыше 100 зданий в Константиновке Минобороны РФ сообщило об освобождении еще 100 зданий в Константиновке

Москва15 июн Вести.Более 100 зданий освобождены в донецкой Константиновке за минувшие сутки, следует из ежедневной сводки Минобороны РФ.

Отмечается, что бойцы Южной группировки ВС РФ активно наступают в юго-западной части населенного пункта.

Потери ВСУ в Константиновке за сутки составили порядка 100 человек, 3 бронеавтомобиля и 18 пикапов.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что бои идут в центре Константиновки, в районе Горсовета, железнодорожной станции "Дмитриевка" и промзоны.