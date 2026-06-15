Москва15 июнВести.Более 100 зданий освобождены в донецкой Константиновке за минувшие сутки, следует из ежедневной сводки Минобороны РФ.
Отмечается, что бойцы Южной группировки ВС РФ активно наступают в юго-западной части населенного пункта.
Потери ВСУ в Константиновке за сутки составили порядка 100 человек, 3 бронеавтомобиля и 18 пикапов.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что бои идут в центре Константиновки, в районе Горсовета, железнодорожной станции "Дмитриевка" и промзоны.