Минобороны: военные РФ за сутки освободили от ВСУ 104 здания в Константиновке

Военные РФ освободили от ВСУ 104 здания в Константиновке Минобороны: военные РФ за сутки освободили от ВСУ 104 здания в Константиновке

Москва21 июн Вести.Военные Южной группировки российских войск ведут активные наступательные действия в юго-западной части Константиновки в Донецкой Народной Республике, за сутки от украинских боевиков освобождено 104 здания в городе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские военнослужащие продолжали ликвидацию разрозненных групп ВСУ: за сутки противник потерял до 85 военных, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии, а также 24 наземных робототехнических комплекса и 25 пунктов управления БПЛА.

Накануне в МО РФ сообщили, что российские военные выбивают противника из многоквартирных домов и частных построек города, действуя небольшими группами по 2-3 человека.