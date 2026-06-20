Москва20 июн Вести.Штурмовые подразделения группировки войск "Южная" зачищают город Константиновка Донецкой Народной Республики, заявило Минобороны России.

Российские военные выбивают противника из многоквартирных домов и частных построек, действуя небольшими группами по 2-3 человека. Для уничтожения подземных укрытий украинских боевиков бойцы ВС РФ применяют доработанные противотанковые мины ТМ-62.

Слаженные действия штурмовых подразделений, операторов БПЛА, артиллерии и других подразделений "Южной" группировки войск позволяют последовательно вытеснять противника из Константиновки подытожили в ведомстве

Ранее Минобороны России рассказало, что штурмовики ВС РФ освободили в Константиновке 94 здания за сутки. Ликвидация разрозненных групп 8-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в юго-западной части города продолжается.