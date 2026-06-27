МО РФ: российские подразделения за сутки освободили 70 зданий в Константиновке Минобороны: ВС РФ освободили 70 зданий в Константиновке за сутки

Москва27 июн Вести.Российские военные за последние сутки освободили 70 зданий в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, штурмовые подразделения "Южной" группировки войск продолжают активные наступательные действия на всех направлениях в населенном пункте. В министерстве заявили, что в юго-западной части Константиновки идет зачистка и уничтожение разрозненных групп противника.

За сутки освобождено 70 зданий сообщили в МО РФ

За минувшую неделю подразделения "Южной" группировки войск продвинулись вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и продолжили наступление в районе Константиновки в ДНР. По данным Минобороны, в период с 20 по 26 июня российские военные заняли 763 здания.