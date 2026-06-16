МО РФ: российские военные за сутки освободили более 100 зданий в Константиновке

ВС РФ за сутки взяли под контроль более 100 зданий в Константиновке МО РФ: российские военные за сутки освободили более 100 зданий в Константиновке

Москва16 июн Вести.Подразделения группировки российских войск "Юг" продолжают уверенное продвижение в Константиновке Донецкой Народной Республики. Как сообщили в Минобороны РФ, за прошедшие сутки ВС России взяли под контроль более 100 зданий в черте населенного пункта.

Отмечается, что штурмовые группы "Юга" ведут активные наступательные действия и продолжают уничтожать подразделения противника в юго-западной части Константиновки.

Так, штурмовыми подразделениями в черте города за минувшие сутки освобождено более 100 зданий.